- Compania Naționala de Transport Aerian - TAROM va introduce, din luna iulie, noi rute interne. Astfel, romanii din vestul țarii vor putea ajunge pe litoral in mai puțin de o ora, sustine compania intr-un comunicat de presa.Rutele noi operate de TAROM vor fi:Timisoara – Constanța - TimisoaraOradea –…

- Emil Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ndash; Directia Generala Turism, Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta si George Sergiu Niculescu, prefectul judetului Constanta, au avut astazi o intalnire de lucru cu investitorii de pe litoralul…

- Prioritatea absoluta in acest moment o reprezinta diminuarea impactului crizei si sporirea ponderii turismului in economia nationala, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. "Cred ca o prioritate absoluta in…

- Igiena si alimentele vor fi piloni importanti in revitalizarea ecosistemelor turistice pentru ca trebuie sa redam increderea turistilor in destinatiile romanesti, considera Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism. Pe de…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, a lansat miercuri aplicatia dedicata operatorilor economici din turism, in vederea inventarierii sumelor achitate in avans, aferente pachetelor de servicii de calatorie si serviciilor turistice independete inca neexecutate.…

- ​Ministerul Economiei a lansat miercuri aplicația dedicata operatorilor economici din turism, în vederea inventarierii sumelor achitate în avans, aferente pachetelor de servicii de calatorie și serviciilor turistice independete înca neexecutate. Prin centralizarea acestor informații,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni, 9 martie, decizia de suspendare a cursurilor in invațamantul preuniversitar, in perioada 11 – 22 martie. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca masura vizeaza atat instituțiile de invațamant de stat, cat și pe cele private. De asemenea, ministrul Educației…

- Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea turismului intern! Ar putea fi introduse scutiri de taxe pe salarii. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a inființat o celula de criza care gestioneaza și propune soluții pentru sprijinirea operatorilor economici…