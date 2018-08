Tarom reia cursa București-Baia-Mare, din septembrie. Cât costă biletele Operatorul de stat Tarom a anunțat ca, din 6 septembrie, reia cursa București-Baia-Mare, cu prețuri incepand de la 117 euro. “Vă anunțăm cu drag că din 6 septembrie se reiau zborurile București - Baia Mare! Tarifele încep de la 117 euro pentru o călătorie dus-întors, iar bagajul de mână, bagajul de cală, cateringul la bord și check-in-ul sunt incluse&", a anunțat compania într-o postare pe Facebook. Tarom a lansat în anul Centemar și o campanie prin care vinde bilete cu 40 de euro pe curse care leagă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

