- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti inaugureaza, marti dupa-amiaza, noua platforma de imbarcare-debarcare nr. 1 de la Aeroportul International Henri Coanda, a carei capacitate a fost extinsa cu circa 10%, iar aeronava TAROM RO 382 Paris - Bucuresti va fi parcata si intampinata cu salutul cu apa.Noua…

- Studiu Revolut: In sem. I 2023, romanii au primit bani din 73 de țari și din Romania s-au trimis bani in 157 de țari

- Compania TAROM a anunțat efectuarea primului zbor cu destinația Aeroportului Internațional Brașov, efectuat cu o aeronava charter TAROM, marcand astfel aceasta premiera intr-o maniera simbolica. ”Intreaga echipa TAROM este onorata de efectuarea zborului inaugural pe Aeroportul Internațional Brașov.…

- Primul avion care va ateriza pe Aeroportul Brașov joi, 15 iunie, aparține Companiei TAROM. Aeronava va pleca din București la ora 07:30 și va ajunge la Ghimbav la ora 08:10. „Vom ateriza cu un avion al companiei TAROM, de 100 de locuri, un Boeing. Vom fi prima cursa. Vom ateriza la ora 8:10 pe Aeroportul…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere platforma de parcare aeronave", propus a fi amplasat in orasul Ungheni, satul Vidrasau. "Informatiile privind proiectul…

- Patru avioane mari de tip Boeing 737 sau Airbus vor putea ramane peste noapte pe aeroportul din Otopeni, intr-o parcare noua, speciala. A costat peste 20 de milioane de lei și va permite programarea mai multor zboruri. Odata inchis șantierul, vor fi și alte beneficii pentru pasageri.

- Compania Naționala Aeroporturi București anunța ca a inceput procedura de recepție la finalizarea lucrarilor de extindere a platformei de imbarcare-debarcare nr. 1 de la Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București. Totodata, va lua 3 noi remorchere