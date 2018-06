TAROM amână lansarea cursei Chişinău - Timişoara Lansarea cursei va avea loc cel mai probabil in toamna acestui an, precizeaza sursa citata. "Ne exprimam aprecierea fata de partenerii nostri de la Aeroportul International Chisinau si ii asiguram de intreg sprijinul nostru pentru reluarea cu celeritate a rutei Chisinau-Timisoara-Chisinau, programata initial pentru data de 2 iulie a.c. Pasagerii TAROM care au achizitionat bilete pe aceasta ruta vor ajunge la destinatie cu zborurile companiei, via Bucuresti, sau pot opta pentru rambursarea totala", se mai arata in comunicatul TAROM. TAROM opereaza in prezent pe zborurile externe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tarom va amana deschiderea rutei Chișinau-Timișoara-Chișinau, planificata pentru 2 iulie, pana in toamna, in urma unor analize de trafic și ținand cont de solicitarile reduse din aceasta perioada, anunța compania intr-un comunicat transmis miercuri, scrie Mediafax.„In urma unor analize de…

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat vineri in flota transportatorul aerian de stat Tarom. Aeronavele nou intrate în flotă în Anul Centenarului poartă numele iconice ale personalităţilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la Unirea românilor:…

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) achizitionate de TAROM au ajuns la Bucuresti. Aeronavele au fost achizitionate in leasing operational de la compania Boeing pentru o perioada de 7 ani. Acestea au 16 locuri la clasa business, scaune echipate cu prize USB, ecrane pentru entertainment…

- “Mihai Viteazul”, a doua aeronava Boeing 737 800 Next Generation, este gata sa intre in flota TAROM. Anunțul a fost facut de Ministerul Transporturilor pe o rețea de socializare. Aeronava a fost inscripționata cu simbolurile Romaniei și ale Centenarului, iar specialiștii fac ultimele teste in SUA, inaintea…

- TAROM a fost infiintata in 1954 si a crescut in acelasi timp cu aviatia romaneasca. Din iunie 2010 este membra a Aliantei SkyTeam, iar din 1993 membra a Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA). TAROM lanseaza noi rute pentru pasageri de la 1 iulie 2018 "Sarbatorim…

- Premierul Viorica Vasilica Dancila crede ca Tarom, o societate ineficienta, poate prinde "aripi" dupa ce va avea inca doua aeronave și astfel va ajunge una dintre cele mai performante companii din Europa. Reamintim ca Tarom se afla pe pierderi de 10 ani. Doua aeronave Boeing 737-800 NG (Next Generation),…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca doua aeronave ”moderne noi” vor intra in flota Tarom, ea afirmand ca, in an centenar, isi doreste ”ca si Tarom sa prinda aripi”, potrivit companiei aeriene fiind vorba despre doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation).

- Compania aeriana Tarom si-a bugetat pentru acest an venituri de 1,5 miliarde lei, cu 21% mai mari decat cele de anul trecut, in timp ce bugetul destinat investitiilor va fi de aproximativ 450 de milioane de lei, arata un comunicat transmis vineri de operator. Compania aeriana Tarom si-a…