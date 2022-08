Ţările Uniunii Europene au adoptat vineri, în mod oficial, planul de urgenţă al blocului pentru reducerea consumului de gaze Tarile UE au incheiat saptamana trecuta un acord pentru a-si reduce cererea de gaze, pentru a incerca sa umple depozitele de gaze si sa se pregateasca pentru o posibila intrerupere completa a livrarilor Rusiei. Acordul cere tuturor tarilor UE sa reduca voluntar consumul de gaze cu 15% in aceasta iarna si ar putea face ca reducerile sa fie obligatorii in caz de urgenta a aprovizionarii, desi cu numeroase derogari pentru unele tari si industrii. Tarile UE au aprobat vineri, in mod oficial, legea care va pune in aplicare acest acord. Toate tarile, cu exceptia Ungariei si Poloniei, au aprobat legea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

