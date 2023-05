Stiri pe aceeasi tema

- Tarile occidentale se expun la "riscuri colosale" daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters.

- In orasul german Ratingen, exploziile unor bancomate sunt un subiect fierbinte. Doua au fost aruncate in aer luna trecuta, in aceeasi dimineata, la sucursalele Santander si Deutsche Bank, aflate una in fata celeilalte, aproape de piata principala din Duesseldorf, scrie Reuters. Anchetatorii spun ca…

- Directorii Meta discuta o interdicție la nivelul intregii companii privind publicitatea politica in Europa, din cauza ingrijorarilor ca Facebook și Instagram nu vor putea respecta viitoarele reglementari europene care vizeaza campaniile online, scrie Reuters, citand Financial Times.

- Țarile occidentale vor analiza cu siguranta fiecare detaliu al discutiilor dintre Xi Jinping si Vladimir Putin – doi dintre cei mai puternici, dar si mai secretosi lideri din lume – , in conditiile in care Putin cauta sprijinul lui Xi pentru invazia din Ucraina si ajutorul Chinei pentru a umple golurile…

- Un istoric olandez a descoperit o comoara medievala unica, cu o vechime de 1.000 de ani, constand din patru podoabe din aur pentru urechi, doua fasii din aur si 39 de monede de argint, a anuntat joi Muzeul National de Antichitati din Tarile de Jos, transmite Reuters.

- Rolls-Royce Phantom, etalonul de lux al marcii britanice, tocmai a primit o noua versiune speciala. Mai exact, este vorba despre noul Phantom Syntopia, un exemplar unicat, bazat pe varianta alungita a modelului de lux. Acesta a fost creat in colaborare cu Iris van Herpen, o creatoare de moda din Țarile…

- Dupa aproape doua decenii de discuții, statele membre ale Națiunilor Unite au ajuns la un acord istoric privind protejarea oceanelor lumii, relateaza CNN , BBC și Reuters . Pactul, obligatoriu din punct de vedere juridic, pentru conservarea și asigurarea utilizarii durabile a biodiversitații oceanice,…

- Aproximativ 15 activiști pentru clima s-au inlanțuit luni (27 februarie) la Paris, la Ministerul de Finanțe din Franța, cerand anularea datoriilor țarilor din fondul Țarilor din Sudul Global, potrivit Reuters. Manifestanții imbracați in salopete roșii care amintesc de serialul de succes Netflix „Casa…