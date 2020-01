Stiri pe aceeasi tema

- Tarile semnatare ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian au convenit asupra organizarii unei reuniuni de conciliere cu Teheranul "in februarie", pentru a mentine acordul in pofida retragerii SUA, a anuntat vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP si Reuters.…

- Prabușirea in totalitate a acordului nuclear cu Iranul ar ridica tensiunea in regiune, cu șanse mari pentru o acțiune militara a SUA sau a Israelului impotriva Teheranului, spune pentru Libertatea Julien Barnes-Dacey, expert pe Orientul Mijlociu al Consiliului European pentru Relații Externe, influentul…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri ca militarii europeni din Orientul Mijlociu ar putea fi in pericol, dupa ce Marea Britanie, Franța și Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Teheran a Acordului nuclear, relateaza site-ul The Associated Press.Este…

- Franta, Marea Britanie si Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Iran a Acordului nuclear, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.Citește și: Demisia lui Ludovic Orban, varianta de rezerva a PNL pentru anticipate. Care este calendarul de pe masa…

- Cele trei țari europene co-semnatare a acordului nuclear iranian (Franța, Marea Britanie și Germania) au declanșat mecanismul de reglare a litigiilor prevazut în acord pentru a forța Teheranul sa onoreze angajamentele sale, au anunțat liderii diplomațiilor într-un comunicat comun, relateaza…

- Franta, Marea Britanie si Germania au facut apel duminica impreuna la Iran sa revina la "respectarea deplina" a obligatiilor sale din acordul nuclear, pe care Teheranul a inceput sa il puna sub semnul intrebarii in contextul tensiunilor cu SUA, relateaza AFP. "Astazi, mesajul nostru este clar: ramanem…

- Conform sursei citate, "Daca vor continua cu incalcarea acordului de la Viena, atunci da, intr-o perioada scurta de timp, intr-un an sau doi, ar putea avea acces la o arma nucleara", a declarat Le Drian pentru postul RTL, citat de Reuters. Ministri de Externe din statele UE urmeaza sa aiba…