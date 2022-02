A ajuns in arest. Problemele continua pentru soferul beat prins langa Tomesti cu o arma in portbagaj

Politistii din Faget au descins la locuinta soferului beat prins in trafic cu o arma de vanatoare in portbagaj. Aflat in stare de ebrietate, barbatul din Tomesti le-a spus oamenilor legii ca nu stie cum… [citeste mai departe]