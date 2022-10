Țările în care nu se schimbă ora de iarnă sau de vară Duminica, 30 octombrie, se trece la ora de iarna: ora 4 dimineața devine ora 3 dimineața. Ceva care pentru unii a devenit un calvar, respectiv schimbarea orei, pentru alții nu exista! Vorbim despre oamenii fericiți din țarile in care nu se schimba ora! Pe continentul european, schimbarea orei – atat cea de vara, cat și cea de iarna se face in toate tarile, cu exceptia Islandei, Georgiei, Belarusului, Azerbaidjanului, Turciei si Rusiei! Unele dintre aceste tari au revenit la ora initiala, in timp ce altele au preferat sa ramana continuu la ora de vara. Schimbarea orei nu este insa simultana in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

