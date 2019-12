Țările în care anul care vine nu este 2020 În cea mai mare parte a lumii, anul care urmeaza este 2020, totuși în unele parți ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel ca, de exemplu, în Israel deja vine anul 5780, remarca platforma Matadornetwork, preluata de Mediafax.

Jurnalistul Eben Diskin a ales câteva țari în care anul care vine este luat în considerare din alte puncte de vedere decât cele cu care ne-am obișnuit.

Daca în cronologia gregoriana numerotarea anilor începe de la anul în care se considera ca s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitati intregi din Asia au comemorat cele 230.000 de victime ale tsunami-ului din Oceanul Indian joi, cand s-au implinit 15 ani de la unul dintre cele mai mari dezastre la nivel mondial, informeaza Reuters.Evenimente comemorative sunt programate sa aiba loc in provincia indoneziana…

- Comunitați din Asia au comemorat joi cele 230.000 de victime ale tsunamiului din Oceanul Indian. Este cea de-a 15-a comemorare a uneia dintre cele mai mari catastrofe din lume, potrivit france24.com . In dimineața de dupa Craciunul din 2004, un cutremur cu magnitudinea de 9,1 din insula nordului Sumatra…

- Din vara anului 2020, de pe Aeroportul International Maramures vor decola curse turistice pe ruta Baia Mare – Egipt. Tot din aceasta zona, turistii interesati vor putea pleca in Tunisia, de pe aeroportul din Satu Mare. De asemenea, plecari in destinatii exotice se vor putea face din Cluj. “Ca noutate,…

- Motto : „Voi onora Craciunul in inima mea și voi incerca sa pastrez acest sentiment tot anul”. Charles DICKENS (1812-1870), scriitor englez Craciunul este o mare sarbatoare a creștinatații, venerata și de șimleuani, așa cum se intampla in țara și in lume. Atmosfera celebrarii Nașterii Mantuitorului…

- In Europa, toate urnele de vot pentru Diaspora s-au inchis la aceasta ora in cazul turului II al alegerilor prezidențiale. A doua zi de votare nu s-a terminat inca in SUA, Canada și America de Sud. De asemenea, a inceput a treia și ultima zi de votare in Australia și Noua Zeelanda.Singurele…

- In sensul strict al termenului originar, țarile fostei Indochine franceze sunt Cambodgia, Laos și Vietnam. Numai ca in prezent nu mai putem vorbim de colonii, ci de state libere și independente, deci denumirea potrivita a regiunii este Asia de Sud–Est Continentala. Pe langa amintitele trei teritorii…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a asistat, marti, la Pyongyang, la meciul dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, el declarandu-se "dezamagit" de absenta publicului pe stadion, informeaza Le Figaro, potrivit news.ro.Meciul din preliminariile CM-2022, care s-a incheiat 0-0 si nu a fost…

- Toate privirile s-au îndreptat spre politica interna a Statelor Unite. Contracandidatii lui Trump au început sa faca mutari care vor putea influenta planurile de cariera ale presedintelui. Nu este clar cui va folosi un proces lung si disputabil. Însa este clar ca un proces îndelungat…