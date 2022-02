Stiri pe aceeasi tema

- Atat Rusia, cat si Ucraina doresc respectarea acordurilor de pace de la Minsk, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita la Kiev, dupa ce a discutat luni la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin. "Acum avem posibilitatea sa ducem mai departe negocierile",…

- Statele sud-est europene sustin suplimentarea capabilitatilor militare NATO in zona Marii Negre, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, dar Ungaria adopta o pozitie separata si un ton sfidator, insistand pentru continuarea negocierilor cu Rusia, noteaza cotidianul Financial Times.

- Kievul a anuntat vineri ca Rusia recruteaza in mod activ mercenari si ii pregateste intensiv pentru a-i trimite in zonele controlate de separatisti in estul Ucrainei, informeaza Reuters si AFP.

- Detensionarea situatiei legate de Ucraina ar fi posibila, dar NATO trebuie sa inteleaga ca riscurile implicate de acceptarea unor noi state membre depasesc posibilele avantaje, a declarat miercuri viceministrul de externe rus Aleksandr Grusko, dupa reuniunea Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles, relateaza…

- Uniunea Europeana nu poate sa dea vina decat pe propriile sale politici pentru preturile record la gazele naturale, pentru ca unii dintre membrii sai revand gaz ieftin rusesc la preturi mult mai mari in interiorul UE, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Comandatul suprem al trupelor aliate din Europa, generalul Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezența militara in Bulgaria și Romania dupa concentrarea armatei Rusiei in apropierea graniței cu Ucraina, a informat sambata ziarul german Der Spiegel, preluat de agenția Reuters .…

- Uniunea Europeana a aprobat astazi, 02 decembrie un sprijin financiar pentru consolidarea apararii Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Decizia nu prevede insa furnizare de armament. Acest ajutor survine in urma solicitarilor din partea tarilor beneficiare si a fost aprobat in cadrul Instrumentului…