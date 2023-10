Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea razboi al nostru pentru independența, a spus premierul Israelului, Beniamin Netaniahu, in prima conferința de presa de cand a inceput conflictul. Șeful guvernului le-a vorbit ziariștilor dupa o noua intalnire cu familiile celor rapiți de teroriștii Hamas.

- Țarile arabe fac front comun in fața Israelului: val de susținere pentru palestinieniMii de persoane au manifestat din nou vineri in Cisiordania ocupata si in mai multe tari arabe in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP, potrivit…

- Fortele terestre israeliene au anuntat ca isi extind operatiunile terestre. „Suntem pregatiti pe toate fronturile pentru a pastra securitatea Israelului”, a insistat purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut public…

- Dupa ce Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat anterior in cursul serii de vineri, 27 octombrie, ca iși extind operațiunile terestre in Gaza, palestinienii din enclava raporteaza ca forțele terestre ale armatei israeliene, inclusiv tancuri, opereaza deja in interiorul Fașiei, scrie The Times…

- Israelul a acceptat, la cererea Statelor Unite, sa-si amane asaltul terestru in Fasia Gaza, dezvaluie The Wall Street Journal (WSJ).Statele Unite au cerut un termen pentru a desfisura 12 sisteme de aparare antiaeriana in Orientul Mijlociu, cu scopul de a proteja trupele americane. Oficiali…

- Inaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) a afirmat marti ca asediul Israelului din Fasia Gaza si ordinul israelian de evacuare a partii de nord a teritoriului ar putea reprezenta transfer fortat de civili si o incalcare a dreptului internațional.

- Fostul portar al naționalei Israelului, Dudu Aouate (45 de ani), a postat, in mediul online, un mesaj ofensator la adresa lui Karim Benzema (35 de ani), atacantul formației saudite Al Ittihad, cel care și-a aratat susținerea fața de locuitorii Fașiei Gaza, in contextul atacului declanșat de gruparea…

- Premierul nu a dat detalii in inregistrarea video, care ii arata pe infanteristi dand din cap afirmativ ca raspuns la intrebarea sa.Intr-un comunicat, armata israeliana a precizat ca fortele sale au fost desfasurate in intreaga tara, sporind pregatirea operationala pentru urmatoarele etape ale razboiului,…