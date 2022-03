Țările de Jos – România. Victoria e obligatorie pentru “stejari”. Meci de totul sau nimic pentru calificarea la Cupa Mondială de Rugby 2023 Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 19 martie, in ultimul meci al ediției 2022 a Rugby Europe Championship, Țarile de Jos. Partida va avea loc la Amsterdam, ora 14:00, pe terenul din cadrul National Rugby Center și face parte și din campania de calificare la Cupa Mondiala din Franța. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1. Cu o victorie in meciul de sambata, Romania va incheia preliminariile pe locul 3 și va evolua intr-un turneu de recalificare, in luna noiembrie. Rusia și Belarus au fost excluse din competiție dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. Pentru aceasta partida, staff-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

