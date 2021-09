Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a fost insotita de o scadere semnificativa a indicilor de natalitate in tarile dezvoltate, mai ales in sudul Europei: Italia (-9,1 %), Spania (-8,4 %) si Portugalia (-6,6 %), relateaza marti EFE. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Universitatea Bocconi…

- Retrogradarea Romaniei intr-o categorie inferioara, dupa un singur an, a avut drept cauze atat contracția economica de 4%, pe fondul crizei mondiale provocate de pandemie, cat și majorarea pragul minim al venitului brut pe cap de locuitor pentru aceasta categorie, de la 12.535 dolari la 12.696 dolari. Romania…

- Un incendiu de vegetație uscata s-a extins rapid și a devastat satul Scapau din comuna Devesel. Circa 20 de case au fost cuprinse de flacari. Focul a pornit, conform satenilor, luni dimineața, iar de atunci pana pe seara, au tot incercat sa il stinga, cu ajutorul pompierilor, insa cu toate acesta s-a…

- Sute de persoane s-au inghesuit, sambata dimineata, sa intre pe Plaja Dunarea din Galati, inaugurata in aceasta zi, dupa o investitie de circa 6 milioane de euro realizata de Primaria orasului. Oamenii au venit cu aproape o ora inainte de deschidere si s-au asezat la coada pentru a avea acces…

- Satenii din localitatea Cungrea, județul Olt, așteapta o explicație in legatura cu decesul inexplicabil al porcilor din batatura. Numai dintr-o singura gospodarie din județul Olt au murit patru animale, iar un al cincilea a fost sacrificat in incercarea de a se pune un diagnostic, care insa se lasa…

- Un sondaj realizat de compania americana de analiza și cercetare Gallup arata ca anul trecut s-a inregistrat un record de emoții negative in intreaga lume. Oamenii s-au simțit mai triști, mai stresați și mai ingrijorați in 2020 decat in ultimii 15 ani. Iar aceste emoții și trairi nu s-au datorat doar…

- Aproximativ 1.000 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus la un festival de muzica organizat in orasul olandez Utrecht, iar cifra ar putea creste, dupa cum au anuntat autoritatile sanitare locale, informeaza DPA miercuri. Circa 20.000 de persoane au participat la festivalul Verknipt, care s-a…

- CEC urmeaza sa decida astazi daca va majora numarul secțiilor de votare peste hotare. Oamenii deja s-au adunat in fața sediului pentru a protesta. Printre cei prezenți se numara reprezentanți ai PAS și Democrația Acasa, care și ieri a protestat. Strada nu este blocata deocamdata.