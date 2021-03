Ţările de Jos: Explozie în apropierea unui centru de testare COVID-19 Un dispozitiv exploziv s-a declansat miercuri in apropierea unui centru de testare la COVID-19 din localitatea Bovenkarpsel, situata la nord de Amsterdam, a anuntat politia locala, adaugand ca nu exista raniti, transmit AFP si Reuters. ”In apropierea unui centru de depistare (a COVID-19) din cadrul serviciului local de sanatate publica de la Bovenkarspel, s-a declansat un explozibil la 06:55. Ferestrele au fost distruse, nu sunt raniti. Politia ancheteaza (incidentul). Perimetrul a fost inchis”, indica un comunicat al politiei. La locul incidentului a fost trimis un echipaj de genisti pentru a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

