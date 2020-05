Ţările baltice acuză Rusia de falsificarea istoriei Presedintii celor trei tari baltice - Lituania, Letonia si Estonia - au condamnat joi ceea ce ei considera a fi tentative ale Moscovei de "falsificare a istoriei", inaintea celei de-a 75-a aniversari a sfarsitului celui de-al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP. Intr-o declaratie comuna, cei trei sefi de stat, ale caror tari ocupate candva de URSS sunt in prezent membre ale UE si NATO, au cerut "adevar si justitie", altfel spus recunoasterea crimelor din epoca comunista si a responsabilitatii URSS in declansarea razboiului. "Denaturarea evenimentelor istorice care au dus la cel de-al Doilea Razboi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

