- peratorul național de transport al gazelor naturale din Romania, Transgaz, prin filiala sa de peste Prut, este pe ultima suta de metri pana la preluarea integrala a acestor operațiuni in Republica Moldova, inclusiv in regiunea separatista Transnistria, conform declarațiilor directorului general al Transgaz,…

- Locuitorii din raioanele Ocnița și Florești vor plati mai mult pentru serviciile de asigurare cu apa și canalizare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat tarifele majorate pentru locuitorii din cele doua raioane. Cumulativ, locuitorii de la Ocnița vor plati peste 50 de…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, astazi, tarifele diferențiate pe categorii de consumatori pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2023. Serviciul furnizat de S.A. „Apa-Canal…

- Intreprinderea de stat „Moldelectrica” a fost certificata de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), in calitate de operator independent de sistem, conform prevederilor Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrica. Hotarirea a fost adoptata de Consiliul de Administrație…

- La data de 07.07.2023, in cadrul ședinței ordinare, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a examinat Raportul privind rezultatele controlului activitații licențiate desfașurate de catre S.A. ,,Apa-Canal Chișinau” in perioada anilor 2020-2022, noteaza…

- Incepand de joi, 8 iunie, moldovenii vor plati tarife mai mici pentru gazele naturale. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a fost publicata in Monitorul Oficial. Noile tarife pentru gazele naturale, stabilite de miercuri de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Intreprinderea „Moldovagaz” a emis o reacție in care anunța ca a luat act de decizia Agenției Naționale de Reglementare in Energetica (ANRE) privind reducerea tarifului de furnizare a gazelor naturale catre consumatorii finali pentru anul 2023. „ANRE, la aprobarea prețurilor reglementate de furnizare…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat, astazi, 7 iunie, in ședința publica, noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de catre S.A. „Moldovagaz”, in contextul obligației de serviciu public. Astfel, consumatorii casnici…