Tăriceanu vrea să fie noul Ion Iliescu Tariceanu a afirmat ca pasul urmator dupa functia de prim-ministru ar fi cea de presedinte, iar acest lucru il preocupa, povestind ca, uneori, se intreaba cum ar trebui sa arate mandatul de presedinte si ce ar face el in aceasta functie, deoarece in prezent este o diferenta intre ceea ce spune Constitutia despre rolul presedintelui si ceea ce se intampla in realitate, potrivit cotidianul.ro. "Nu e un lucru simplu si nici nu am discutat in cadrul coalitiei, unde va trebui sa luam la un moment dat o decizie deloc simpla, care trebuie sa materializeze formula in care vom merge. Vom merge… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

