- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a prezentat, duminica seara, o ipoteza șocanta in jurul intenției DNA de a-l condamna pe Victor Ponta la șase ani de inchisoare, in dosarul Rovinari-Turceni.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe legile justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Slovace in Romania, Jan Gabor, in cadrul unei vizite de ramas bun, eveniment ce a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte ale agendei bilaterale romano-slovace. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in cadrul Conferintei Presedintilor Parlamentelor Statelor Uniunii Europene, de la Tallinn, ca tara noastra va fi un partener activ si constructiv, atunci cand Romania va detine presedintia Consiliului UE in 2019.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj referitor la scandalul protocoalelor de colaborare incheiate intre Serviciul Roman de Informații și mai multe institutii de forta din Romania. Liderul ALDE considera ca acestea nu au niciun fel de baza legala și ca trebuie desecretizate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Taricanu, a comentat, marti, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind situatia economica, explicand ca, daca acesta vrea sa se informeze, sa discute cu membrii Guvernului. Tariceanu spune ca majorarea salariilor si pensiilor a dus la cresterea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu are niciun fel de responsabilitate in chestiunea interconectarii sistemului de gaze Bulgaria - Romania - Ungaria si Austria si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, a precizat miercuri liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian.…