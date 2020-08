Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, marți, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența privind majorarea etapizata a alocatiei pentru copii. Proiectul merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.O lege adoptata anterior de Parlament prevede dublarea alocației pentru copii. Guvernul…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a amenințat, vineri seara, dupa ședința de guvern, ca daca PSD va incerca sa modifice, in Parlament, OUG prin care majorarea alocațiilor se va face cu doar 20% de la 1 august și nu cu 100% cum este in lege, ar inseamna ca alocațiile nu vor mai fi majorate, așa…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, conform caruia Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca Legea carantinei va trece de Parlament "doar in momentul in care nu va mai reprezenta o amenintare pentru romani". "Legea carantinei va trece doar in momentul in care ea nu va mai reprezenta o amenintare pentru romani. Cand nu politrucii vor hotari…

- Deputatului Constantin Avram, președintele ALDE Bacau, este internat la Spitalul Județean de Urgența Bacau, confirmat cu COVID-19. Avram s-ar fi simțit rau duminica, iar luni a fost testat pentru noul coronavirus la Regina Maria. Rezultatul testului a fost pozitiv, iar deputatul ALDE a fost internat…

- Presedintele ALDE Romania, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Buzau, ca programul IMM Invest este un esec total si ca Guvernul ar trebui sa dea ajutoarele direct intreprinzatorilor, prin Ministerul de Finante, si nu prin intermediul bancilor, anunța AGERPRES."Programul IMM Invest…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca nu exista nici o justificare medicala pentru prelungirea starii de alerta, ci doar “interesul electoral si de afaceri” al guvernantilor.“Cum era de asteptat, domnul Iohannis i-a dat ordin premierului sa prelungeasca starea de alerta! Cred ca domnului…