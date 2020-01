Tăriceanu: Guvernul de uniune naţională, o bazaconie Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marti seara, ca ideea unui guvern de uniune nationala este o "bazaconie", el criticand, de asemenea, si varianta unui guvern tehnocrat.



"Guvernul de uniune nationala, o alta bazaconie. Cred ca sunt oameni care arunca pe piata tot felul de solutii, fara sa aiba o minima cultura politica. Un guvern de uniune nationala se constituie in momentul in care este o grava criza, care poate sa aiba o dimensiune de securitate nationala, de amenintare a Romaniei ca tara si ca natiune. Atunci spui: suntem in fata unei situatii exceptionale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop a declarat, la RFI, ca motiunea de cenzura va „trece greu, dar trece”. Totodata, el considera valabila varianta unui guvern de uniune nationala si spune ca si in Cabinetul Orban sunt ministri care isi fac treaba. „Vedem din perspectiva aceasta un Guvern PNL care are cativa ministri…

- Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, spune ca nu vede un guvern de uniune naționala, așa cum a sugerat Marcel Ciolacu, daca actualul guvern va pica la moțiune. ”Habar n-am de ce vrea Ciolacu...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca in situatia in care motiunea de cenzura va trece, nici PSD, nici UDMR nu vor propune un premier si ca exista varianta unui guvern de uniune nationala.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca daca moțiunea de cenzura va fi adoptata, va propune un guvern de uniune naționala pana in luna noiembrie, ”cand sunt alegeri la termen”.”Este o moțiune serioasa și chiar dorim sa treaca. Nu avem un scop politic, nu avem…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca moțiunea de cenzura care va fi depusa de PSD, ca urmare a faptului ca Executivul iși angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, are șanse mari sa treaca. Pe cale de consecința legea va fi picata și odata cu ea și Guvernul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca, in cazul in care Guvernul va desfiinta Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor din Justitie, partidul pe care il conduce ar putea sa dea tonul in ceea ce priveste o motiune de cenzura. Intrebat, intr-o conferinta de presa, daca…

- Parlamentul turc a ratificat sambata un acord de cooperare militara si in domeniul securitatii incheiat cu guvernul libian de uniune nationala sustinut de ONU, relateaza DPA, Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Ankara sustine guvernul de la Tripoli impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și:…