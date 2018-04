Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul anuntat de PSD este un miting de sustinere a "familiei traditionale" din politica formata din Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca initiativa sa legislativa privind constituirea unei autoritati nationale pentru interceptarea comunicatiilor se afla in lucru pentru a-i aduce anumite "corecturi si finisaje", astfel incat toate aceste activitati care sunt…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa revizuirea Constitutiei in sensul definirii familiei drept casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Intrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, ca raspuns la intrebarea daca se va organiza anul acest referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, joi, 8 februarie 2018, cu E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Intalnirea a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte de interes actual ale agendei bilaterale, in contextul reciproc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt cativa dintre ”capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind ”un fel de Pinochio”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, în replica la scrisoarea Comisiei Europene (CE) privind modificarile legilor justitiei, ca mesajul de la Bruxelles este &"o pripeala“ din partea Comisiei si ca