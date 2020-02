Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca nu s-a luat o decizie in partid in privința votului pentru investirea Guvernului Orban II, insa parerea sa este ca „asistam la o farsa politica”, in care actori sunt președintele statului și premierul demis, scrie...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca partidul pe care il conduce nu va vota pentru investirea Guvernului Orban II, asta pentru ca ”situația este de un inedit absolut, este ridicola”.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești: M-au sunat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, cere Guvernului Orban sa renunte la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei de urgenta referitoare la alegerile anticipate. ''Ordonanta Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale in vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate.…

- Președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, nu vede cu ochi buni caderea Guvernului Orban fiind convins ca va urma o perioada de instabilitate politica si posibilul inceput al unei crize economice. Comunicat de presa: ”Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost adoptata de…

- Ludovic Orban a precizat, marți seara, ca nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR va trece la votul programat miercuri, in Parlament. Premierul a spus ca PNL nu va vota niciun viitor guvern, deși va fi unul tot liberal, pentru ca sa fie declanșate alegerile anticipate. Orban…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sanatate."!Cel mai teama mi-a fost de OUG cu sanatatea. Prim-ministrul, in momentul acesta, a privatizat sanatatea romanilor, fara nicio…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca alegerile anticipate reprezinta o tema falsa, care nu face parte din agenda romanilor. El a criticat Guvernul Orban si a afirmat ca, daca dupa o motiune de cenzura Executivul va cadea, PSD nu va avea o propunere de premier, avand…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul a hotarat sa-și continue programul politic singur. Președintele ALDE a precizat ca nu ia in considerare un proiect politic comun cu o alta formațiune politica pentru alegerile de anul viitor.Citește și: Guvernul taie in carne vie: un val uriaș…