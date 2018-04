Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu, despre audierea lui Coldea la comisia SRI: Interventiile si raspunsurile sale au fost total inadecvate, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, el precizand ca, prin raspunsurile date, ”incearca de fapt sa eludeze adevarurile care trebuiesc spuse in fata comisiei”. ”Din informatiile…

- „N-am participat, nu sunt membru al comisiei (de control al SRI – n.r.). Din informatiile pe care le-am vazut si din declaratia facuta de vicepresedintele comisiei (presedintele – n.r.), Claudiu Manda, interventiile si raspunsurile domnului Coldea au fost total inadecvate, prin modul de comportament,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca interventiile si raspunsurile date de fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia parlamentara de control al SRI, au fost complet inadecvate si incearca sa "eludeze" adevarul despre protocoalele SRI cu alte institutii.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la finalul audierii sale din Comisia parlamentara de control a SRI, ca prezenta lui la aceasta Comisie reprezinta o obligatie pe care el o are cacetatean, afirmand ca, "daca sefa DNA crede ca este mai presus de lege, denota o atitudine…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…