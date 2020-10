Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a demisionat din formatiune intrucat, in contextul fuziunii aprobate cu Pro Romania, va candida pe lista acestui partid, se arata in comunicatul partidului remis ziarului Libertatea.Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-a dat demisia din partid in…

- Liderul demisionar al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca el și inca 21 de lideri județeni și-au dat demisia din partid și se vor inscrie in Pro Romania. Demisionarii vor fi toți candidați la alegerile parlamentare.„Nu cred ca e pe nepusa masa, cand am hotarat…

- Alianța Liberalilor și Democratilor (ALDE) condus de Calin Popescu Tariceanu a anunțat ieri ca va fuziona in scurt timp prin comasare cu Pro Romania condus de Victor Ponta - noua formațiune se va numi Pro Romania Social Liberala. Liderul tineretului ALDE, Claudiu Catana, susține ca obiectivul imediat…

- Mutarea politica a toamnei va fi facuta de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu. Pro Romania va fuziona cu ALDE, este vorba despre o fuziune prin absorbție și noul partid va intra in cursa pentru alegerile parlamentare in aceasta forma.Citește și: Se coace o lovitura pe scena politica:…

- ALDE si Pro Romania au programate azi sedinte paralele, la finalul carora Calin Popescu Tariceanu va sustine o conferinta de presa alaturi de Victor Ponta. Potrivit surselor citate de G4Media, cei doi vor anunta fuziunea dintre ALDE si Pro Romania.

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, intrebat despre o posibila fuziune intre ALDE si Pro Romania pentru alegerile parlamentare, ca dupa localele din 27 septembrie conducerea celor doua partide se va reuni si va vedea care va fi formulata de colaborare care sa fie convenabila ambelor formatiuni politice.„Astazi…

- PSD a depus luni, in Parlament, moțiunea de cenzura, insoțita de 205 voturi de susținere. Pentru demiterea Guvernului este nevoie sa voteze 233 de parlamentari. Partidele și-au facut publice destul de rapid opțiunile: USR: Este „total exclus” ca parlamentarii USR sa joace alaturi de PSD, a transmis…