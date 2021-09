Stiri pe aceeasi tema

- Romania importa anual intre 3.000 si 6.000 tone de miere, adica aproape 30 - 35% din consumul intern, desi este unul dintre cei mai importanti producatori de miere din Europa, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, subliniind ca albina a devenit "o…

- Productia de miere din acest an va fi mai buna decat in 2020, fiind estimate undeva la 17.000 - 18.000 tone, dar totusi va fi un an modest fata de cei in care se obtineau peste 30.000 tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, conform agerpres.…

- Bucurestenii sunt asteptati, de vineri pana duminica, la Targul National al Mierii, un nou eveniment dedicat consumatorilor de produse apicole, organizat de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) pe platforma apicola din Baneasa. Scopul Targului National al Mierii este de a promova apicultura…

- Cuantumul ajutorului de minimis pe familie de albine, acordat anul acesta apicultorilor romani, este de circa 25 lei/familie albine. Autoritațile estimeaza un numar de 2,1 milioane familii albine. Bugetul alocat pentru plata acestui ajutor este de 52 de milioane de lei, spune Ioan Fetea, președintele…

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) va organiza, in perioada 10 -12 septembrie 2021, dupa aproape aproape doi ani de pauza, cea de-a 23-a editie a Targului National al Mierii, unde sunt asteptati peste 100 de apicultori din toate regiunile tarii. "Vom organiza Targul National…

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) va organiza, in perioada 10 -12 septembrie 2021, dupa aproape aproape doi ani de pauza, cea de-a 23-a editie a Targului National al Mierii, unde sunt asteptati peste 100 de apicultori din toate regiunile tarii.

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie…

- Apicultorii aradeni au obtinut in 2021 o productie medie de 10 kilograme de miere la fiecare familie de albine, mai buna decat in 2020, an considerat calamitat, dar situata la o treime din cantitatea asteptata si considerata normala, adica 30 de kilograme la fiecare familie de albine. …