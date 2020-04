Târgul Imobiliarium Online se lansează marţi Targul Imobiliarium, cea mai ampla expozitie imobiliara din Romania, se lanseaza, marti, in varianta online, pe site-ul imobiliarium.ro, precizeaza organizatorii intr-un comunicat remis marti. Platforma Imobiliarium Online este disponibila in perioada 21 aprilie - 21 iulie, in cea de-a opta editia a targului Imobiliarium. Prin intermediul platformei, vizitatorii beneficiaza de anunturi imobiliare verificate individual de echipa targului, iar toate listarile contin informatii complete (pret, suprafata, calculator bancar, pozitionarea exacta, etc.). Vizitatorii site-ului au la dispozitie atat un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

