- Aproximativ 40 de colectionari din toata tara vor expune lucruri vechi, de colectie, in cadrul Targului de Sanmedru - de antichitati taranesti, deschis de vineri pana duminica, intre orele 10,00 - 18,00, la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR).Potrivit unui comunicat al MNTR transmis…

- Expozitia ''De la aproape catre departe. Cartografieri vizuale ale spatiului 2 Mai-Vama Veche'', in care sunt reunite lucrari de pictura, grafica, sculptura, ceramica si fotografie semnate de artisti din generatii diferite, va fi vernisata joi, la Muzeul National al Taranului Roman,…

- Ca in fiecare inceput de toamna, in preajma sarbatorii Inalțarea Sfintei Cruci, cunoscuta in popor și ca Ziua Crucii, Muzeul Național al Țaranului Roman praznuiește cu expoziții noi, targ de icoane, ateliere de creativitate și multe filme. In perioada 10 – 20 septembrie 2020, cea de a opta ediție a…

- In a doua jumatate a lui august, Bistrița devenea unul dintre cele mai importante orașe din Europa Centrala si de Est! Atunci se desfașura in inima cetații – Bulgiul, targul cel mare al orașului. Efervescența, culoarea și atmosfera acelor vremuri memorabile revin incepand de azi in centrul orașului:…

- Expozitia "Horia Bernea: de la gradina la iconostas", care comemoreaza 20 de ani de la moartea artistului, va fi deschisa, incepand de miercuri, in Sala "Irina Nicolau" a Muzeului National al Taranului Roman. Vernisajul va avea loc de la ora 18,00, in curtea MNTR, urmand ca vizitatorii sa poata avea…

- Expozitia „Horia Bernea: de la gradina la iconostas” va putea fi vizitata in sala „Irina Nicolau” a Muzeului National al Taranului Roman in perioada 12 august - 15 septembrie, potrivit news.ro.Expozitia marcheaza 20 de ani de la moartea artistului.Horia Bernea, asa cum el insusi afirma, a…