- Organizat de Primaria Oravita, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Agricultura Caras-Severin, si cu unitatile de invatamant din localitate, targul le-a oferit producatorilor agricoli din judet oportunitatea de a-si expune produsele. S-au remarcat agricultorii deja cunoscuti, care…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca la preluarea mandatului sau a constatat ca standul Romaniei pentru participarea ca tara invitata de onoare la Targul de Carte de la Leipzig nu era inca realizat. "Un alt lucru pe care am reusit sa-l deblochez…

- Toate agentiile de turism se duc in fiecare an la targul de la Berlin. Si ce daca? Ce facem noi, agentiile, acolo? Marea majoritate mergem sa cautam parteneri in strainatate, sa gasim destinatii cat mai potrivite pentru vacantele romanilor ori servicii cat mai bune. Cei cativa dintre noi cu activitate…

- Cele mai vestite vinuri din Bistrița-Nasaud au adunat sute de oameni la standul județului nostru la Targul de Turism al Romaniei, targ care s-a incheiat duminica, la București. Drumul vinului in Bistrița-Nasaud este acum pregatit sa primeasca turiști din toata lumea.

- Mmmmmmm: CU GUST ȘI... DEGUSTARI: Programul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019 este tema centrala a participarii regiunii Sibiului la Targul de Turism al Romaniei, ce are loc la Romexpo București in perioada 22 – 25 februarie. Read More...

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 4 de Poliție Rurala Beclean au fost prezenți ieri la targul saptamanal din localitatea Lechința. Ce au cautat acolo:

- ADVERTORIAL. Targul de nunta Riviere Ballroom și Salon Gourmet Ballroom iși deschide porțile la Timișoara duminica, 28 ianuarie, de la ora 15. Cel mai frumos targ de nunta de pe malul Begai va fi prezentat de Gina Pistol. Targul desprins din file de poveste se anunța unul cu multe premii și colaboratori…

- Peste 40 de copii din familii defavorizate din Chisinau au avut parte de o zi memorabila. Acestia au fost la Targul de Craciun organizat de Guvern, unde s-au distrat pe cinste si au primit daruri din partea lui Mos Craciun.Distractia a inceput la patinoar.