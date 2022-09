Târgul de job-uri pentru ucraineni: au fost în jur de 300 de persoane în căutarea unui loc de muncă (FOTO) Aproximativ 300 de ucraineni si-au cautat un loc de munca la un targ organizat joi la Iasi. Primul de acest fel in Romania, targul locurilor de munca a adunat 12 angajatori care au pus la dispozitie 100 de locuri de munca in domeniile confectii textile, constructie piese de masini, horeca, constructii proiectare, fast food, bucatarie si IT. De altfel, multi dintre tinerii ucraineni au facut coada la recrutorii de la concernul Amazon, dar si la Carrefour si industria horeca - cameriste. La plecare, refugiatii si copiii acestora au primit cate un pachet de igiena personala pus la dispozitie de catre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

