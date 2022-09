Târgu Neamț: Activitate suspendată pentru o spălătorie auto cu fise In august 2021, o petiție semnata de 17 persoane care locuiesc in zona fostului Abator care a ajuns la primarie și la DSP. Semnatarii se plangeau vreme ca pe timpul nopții, in zona unei spalatorii auto cu fise situate la intersecția strazii Cuza-Voda cu str. Abator, este galagie și nu se poate dormi. Tot la acea vreme semnatarii, vecini ai respectivei spalatorii reclamau faptul ca programul este non-stop și ca ea se afla in zona rezidențiala A, fiind inconjurata de case și nu are acordul vecinilor pentru a fi construita. La cateva zile doi angajați de la DSP au venit pe timp de zi la fața locului… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 19 - 22 august 2022, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Cuza-Voda, tronsonul cuprins intre bd. Dacia și str. Sarmizegetusa, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație curenta a strazii. In legatura cu lucrarilor menționate,…

- Scoaterea la concurs a posturilor de director medical și cel de director financiar-contabil de la spitalul Targu Neamț a adus cu sine și nenumarate nemulțumiri și atacuri la adresa managerului din partea unor angajați cu ștate vechi in instituția medicala. Daca pana acum, spune managerul Alexandru Patrașcu,…

- Serviciul Public Ambient Urban anunta ca in perioada 18 -29 iulie 2022 (cu posibilitate de prelungire daca situația va impune) specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de dezinsectie terestra impotriva țanțarilor și capușelor. Operațiunea are loc in cadrul Programului…

- Primaria comunei Miroslava a fost obligata de judecatori sa fie transparenta. Cererea unui cetatean, privind accesul la raportul activitatii de audit intern a fost respinsa de primarie. Ieseanul nu s-a lasat si s-a adresat instantei, care a fortat primaria sa respecte legea liberului acces la informatiile…

- In sedinta de Consiliu Local Municipal din luna iunie, consilierii locali au aprobat studiul de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii amintit Bazinul olimpic de la Constanta prinde contur Primaria a eliberat un certificat de urbanism ce vizeaza investitia de la malul marii. Prin certificatul…

- Arhitectul Iulian Nicolau si-a dublat veniturile in activitatea din mediul privat in anul in care a preluat functia de sef al Comisiei de urbanism de cadrul Consiliului Local (CL). Consilierul USR a avut venituri de 100.000 euro la biroul sau de arhitectura in 2021, mai mult decat dublu fata de anul…

- Primaria municipiului Constanta a emis astazi Certificatul de Urbanism privind amenajarea viitorul spatiu de recreere parc si reconfigurare circulatii pentru terenul situat la intersectia strazii Soveja cu strada Stefanita Voda. Este vorba despre terenul in suprafata de 3.300 mp rezultat in urma demolarii…

- Doi consilieri locali din Targu Neamț, ambii de la Partidul Mișcarea Populara – da, mai exista – au reușit sa dea un spectacol grotesc in ceea ce privește activitatea lor administrativa și apoi in incercarea de justificare a acestuia. Asta in ciuda unui inceput de mandat care parea promițator, cel puțin…