Târgu Mureș: Adolescent cercetat pentru furturi de biciclete din blocuri Politistii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat miercuri, 1 septembrie, trei perchezitii domiciliare in municipiul Targu Mureș, la locuinta unui tanar in varsta de 17 ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea mai multor furturi de biciclete, precum și la alte locații de interes operativ. "Din cercetari a reiesit ca, in … Post-ul Targu Mureș: Adolescent... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

