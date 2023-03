Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie curent, datoria Republicii Moldova a depașit suma de 100 de miliarde de lei, peste 64 de miliarde de lei reprezentand datoria externa, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Economistul a precizat, in ediția saptamanala „Analize economice” pe care o prezinta, ca, in mare parte,…

- Aproximativ 5.000 de permise de ședere pentru diferite scopuri au fost emise de polițiștii de imigrari din Timiș in anul 2022, informeaza instituția in comunicat.Peste 300 de straini au fost depistați in situații ilegale, dar și amenzi in valoare de aproximativ 99.000 de lei au fost aplicate de polițiști.Au…

- Dupa ce a fost mai bine de 100 de ani sapunul tradițional al romanilor, „Cheia” a devenit in ultimii ani afacerea de succes a unui investitor din Maramureș care a reluat producția sub același brand lansat la Galați in anul 1901. Noul sapun „Cheia”, un sapun hand-made 100% natural, este vandut de un…

- MAGYARENGLISH Numarul refugiatilor din Ucraina in alte tari europene a depasit pragul de 8 milioane de la inceperea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie 2022, potrivit cifrelor actualizate joi de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite EFE. Din acest total, 4,8 milioane…

- In Targoviște la Clinica Orto Oxacell pe langa pacienții din Romania sunt și pacienți veniți din: Franța, Italia, Spania, Germania, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Canada. Atat pacienții romani, cat și cei straini vin la Targoviște, un oraș de provincie din Romania pentru a beneficia…

- In timp ce oierii romani au ajuns sa vanda lana la turci cu 30 de bani pe kilogram numai ca sa scape de ea de frica amenzilor de la Mediu, in lipsa unor unitati de procesare pe plan intern, piata autohtona este invadata de tot felul de produse din lana de import la preturi astronomice. Asa de exemplu,…

- Moldoveni din diaspora s-au unit pentru a-i colinda pe cei de-acasa. „Colindul celor plecați prin lume” este un proiect inițiat de o conaționala stabilita acum la Padova, Italia, Lilia Trusa. Versurile și muzica aparțin artistei Doina Arsene Grigoraș, transmite tv8.md. Pentru cei din Republica Moldova…