„Am reusit sa castigam 64 din cele 65 de sectii de Post-ul Presedintele PNL Targoviste: „Este un scor istoric pentru intreaga suflare liberala de la nivelul judetului nostru"

Dupa victoria categorica repurtata in primul tur al alegerilor prezidentiale, in municipiul Targoviste, pentru candidatul lor, Klaus Iohannis, presedintele PNL Post-ul Presedintele PNL Targoviste: „Este și un moment istoric prin care ne putem desprinde de trecut, de PSD și de ramașițele comunismului"

Adrian Melicovici, scriitorul dambovițean care a mers pe jos de la Targoviște la Roma, intr-o expediție culturala, face apel la Post-ul Susține proiectul scriitorului Adrian Melicovici! Randurile sale mereu "rasplatesc"

In aceasta noapte, pe Bulevardul Unirii din Targoviște, un utoturism scapat de sub control a ajuns pe treptele intrarii in Post-ul Accident spectaculos pe Bulevardul Unirii din Targoviște

A cazut cortina si peste cea de-a 52 editie a Festivalului National de Romante ,,Crizantema de Aur", care, o spun Post-ul Dupa trei zile incarcate de romanța si romantism… la Targoviște. „Crizantema de Aur" și-a desemnat caștigatorii

Muzeul de Istorie a gazduit, astazi, o serie de manifestari dedicate aniversarii a 100 de ani de la inființarea societății Post-ul Targoviște: Un veac de la inființarea societății „Mormintele eroilor cazuți in razboi"

In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sprijiniți de luptatori de la Serviciul de Acțiuni Speciale, Post-ul TARGOVIȘTE : 8 percheziții la 3 suspecți de talharie calificata și deținere de Cannabis

O noua descoperire macabra in Targoviște. Un tanar, in varsta de 36 de ani, a fost gasit mort in mașina Post-ul TARGOVIȘTE: Tanar gasit mort intr-o mașina