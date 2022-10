Sambata și duminica – in 22 și 23 octombrie, la Colibița se desfașoara Targul de toamna! Cine participa va avea parte de ateliere meșteșugarești interactive și momente artistice oferite de formații tradiționale, rapsozi populari, soliști vocali și instrumentiști din Bistrița-Nasaud și din țara. La Hanul „Piatra Mare” din Colibița (comuna Bistrița Bargaului / Zona Taușor, Nr. 665B) are loc sambata și duminica, in 22 și 23 octombrie 2022, Targul de Toamna! Evenimentul debuteaza la ora 12:00, cu Ateliere meșteșugarești interactive: „Invața și TU… sa fii meșter!” Expoziții ale producatorilor locali…