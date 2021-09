Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) impreuna cu Federația LEADER organizeaza Targul Produs in GAL, ca parte integrata a evenimentului „ROMANIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc in curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector…

- Economie 105 producatori agricoli din Teleorman s-au inscris in programul de susținere a producției de usturoi septembrie 21, 2021 11:01 “Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi” se implementeaza conform HG nr. 436/2021 privind modificarea si completarea…

- Social Elevii vor primi fructe, legume, lapte și produse de panificație in școli august 23, 2021 12:12 Pe 19 august, in cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat bugetul pentru implementarea Programului pentru școli in anul școlar 2021 – 2022, potrivit informațiilor publicate de Ministerul…

- Romania a importat zaharuri si produse zaharoase de 83,02 de milioane de euro, in primul trimestru din acest an, in crestere cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, scrie Agerpres. Valoarea importurilor de zaharuri si produse zaharoase…

- „Rezultatele actiunilor de control ale reprezentantilor MADR desfasurate in perioada iunie-prezent, s-au concretizat in verificarea a 1.052 de operatori controlati, din care 741 producatori agricoli persoane fizice care isi desfasurau activitatea de vanzare a fructelor si legumelor in cadrul pietelor…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020, pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare a crescut cu aproape 66% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2020. Deficitul a ajuns pana la 755,34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate la solicitarea Agerpres de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…