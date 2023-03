Stiri pe aceeasi tema

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, impreuna cu Ambasada Republicii Moldova in Romania, in parteneriat cu Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau, a organizat, in perioada 28 februarie…

- Traditionalul Targ al Martisorului se va desfasura, de sambata, pana pe 1 martie, la Muzeul National al Taranului. Potrivit unui comunicat al MNTR, transmis joi AGERPRES, tineri, studenti, artisti, mesteri si, in anii din urma, designeri si arhitecti au conturat de-a lungul timpului particularitatea…

- Ziua Indragostitilor, consemnata in calendarul traditional popular drept Dragobetele, va fi sarbatorita, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", de vineri pana duminica, impreuna cu artisti si mesteri populari, care vor prezenta in cadrul unui targ

- „Sfatuitorii MARIEI SALE – Taine, jocuri și povești in Sala Sfatului Domnesc de la Suceava” este proiectul de educație muzeala prin care Muzeul Național al Bucovinei invita, pe tot parcursul anului 2023, copiii și tinerii sa se joace cu istoria, sa petreaca ore de muzeu de poveste. Ore de muzeu relaxante,…

- Muzeul Național al Bucovinei reia programele educaționale dedicate elevilor cu lecția de muzeu intitulata „Lichenii padurilor noastre". Acțiunea va desfașura la Muzeul de Științele Naturii, pe 25 ianuarie 2023. Aceasta activitate muzeala didactica este susținuta de cele mai frumoase ...

- * Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti organizeaza evenimentul "Dor de Eminescu", care va cuprinde un program de muzica si poezie. Evenimentul marcheaza cei 173 de ani de la nasterea Luceafarului poeziei romanesti si va avea loc in sala Victor Ion Popa din sos. Kiseleff nr. 30,…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei in colaborare cu Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" din Vaslui organizeaza de Ziua Culturii Nationale vernisajul expozitiei eveniment "Nicolae Iorga ndash; 150 de ani de la nastere".Profesorul univ. dr. Andrei Pippidi, nepot al marelui savant Nicolae Iorga, a adunat…