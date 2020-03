Taraful Viorel Bogateanu, mega concert la Poiana Brasov, de Pasti! (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții SJU Ploiești au stabilit, printre altele, masuri pentru limitarea accesului aparținatorilor in secțiile Spitalului Județean. Cei care vor sa afle informații despre pacienții internați pot face acest lucru intr-un interval bine stabilit, limitat la o ora pe zi.

- Suffocation, Belphegor si HATE canta la Quantic Club pe 2 martie in cea de-a doua parte a turneului “Europe Under Black Metal Fire”! In deschidere vor urca pe scena Carnosus si Shadowmass. PROGRAM OPEN DOORS 20:00 Carnosus 20:15-20:40 Shadowmass 20:50-21:15 Hate 21:25-22:00 Suffocation 22:20-23:20 Belphegor…

- Taraful Viorel Bogateanu va invita in data de 19 aprilie 2020, la HOTEL RIZZO BOUTIQUE & SPA 4* din POIANA BRASOV, pentru a participa la concertul special de PASTI, 100 % LIVE. Va fi un eveniment special, desfasurat pe toata durata pranzului si a cinei pascale, la care vor participa 200 persoane, iar…

- ANUNT privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 1) Sector Olanești: - 1 post sudor 2) Sector Rețele Apa, Rm. Valcea: - 1 post instalator - 1 post lacatuș mecanic 3) Sector Rețele Canal, Rm. Valcea: - 1 post instalator - 2 posturi instalator/ lacatuș mecanic/electrician/mecanic 4) Serviciul…

- Obscura revin la Bucuresti pe 21 februarie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor canta God Dethroned, Fractal Universe si Thulcandra. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 Fractal Universe 19:30 – 20:00 Thulcandra 20:15 – 20:50 God Dethroned 21:05 – 21:50 Obscura 22:10 – 23:35. REGULI DE ACCES SI INFORMATII…

- ”Mașina de ras” a Romaniei vine la Deva cu o premiera – un show de comedie, pe care Doru Octavian Dumitru il ofera publicului, duminica, 1 martie 2020, de la ora 19:00, la Centrul Cultural ”Dragan Muntean”. Terapie prin ras, timp de 100 de minute! Asta promite vestitul comic in noua…

- Ai nunta, botez, cununie, eveniment aniversar, petrecere privata anul acesta ? TARAFUL VIOREL BOGATEANU te poate ajuta cu cu program muzical complet, sonorizare de ultima generatie, luna de miere GRATIS LA ROMA ptr mirese la tarife fara concurenta! Oferta tarifara incepe de la 1500 eur / eveniment si…

- În ultimele zile au aparut informații precum 50 de artisti români care au sustinut luna trecuta un concert chiar în orasul Wuhan, unde acum este carantina, s-au întors marti în tara. Aceștia sunt angajati ai Filamornicilor si operelor din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj,…