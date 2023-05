Pe masura ce Arabia Saudita s-a bucurat de un boom petrolier fara precedent in anii 1970, monarhia a apelat la o mana de companii ale unor familii de afaceriști – majoritatea din capitala comerciala Jeddah – pentru a construi infrastructura națiunii. Dar, aproape 50 de ani mai tarziu multe dintre acestea au fost marginalizate de […] The post Țara petrodolarilor se indreapta spre „capitalismul de stat” first appeared on Ziarul National .