Promulgata in 2019 de președintele Vladimir Putin, o lege iși propune sa evidențieze aplicațiile rusești pentru a concura mai bine cu platformele straine. Numai ca in țara lui Putin, a propune inseamna a obliga. Aceasta lege, care a intrat in vigoare joi, face ca preinstalarea software-ului sau aplicațiilor rusești sa fie obligatorie pe toate smartphone-urile, […]