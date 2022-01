Țara în care vaccinarea anti-Covid va fi obligatorie pentru cei peste 18 ani Austria va obliga toți cetațenii cu varste de peste 18 ani sa se vaccineze anti-COVID, de la inceputul lunii februarie, a declarat cancelarul austriac, Karl Nehammer. Noua masura ar urma sa aiba o faza de adaptare, care sa le permita celor reticenți sa se vaccineze pana la jumatatea lunii martie. „Dupa aceea, vor fi efectuate controale si a nu fi vaccinat va reprezenta un delict pasibil de sanctiuni financiare intre 600 si 3.600 de euro, in caz de recidiva”, a spus oficialul. „Asa cum era prevazut, vom face vaccinarea obligatorie de la inceputul lui februarie pentru cei de peste 18 ani”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

