Starea de urgența pandemica se va incheia dupa opt luni de cand a intrat in vigoare in Slovenia, dupa cum arata Agerpres . „Epidemia ne-a adus multe provocari”, a spus ministrul Sanatații, Franc Vindisar. „Le vom depasi prin cooperare si solidaritate, dar nu am trecut inca linia de sosire”. Slovenia insa nu este in zona verde și sigura, conform criteriilor Centrului European pentru Controlul Bolilor. Autoritațile vor ridica oricum o parte din restricțiile din pandemie, pe motiv ca numarul de cazuri zilnice a scazut și a fost vaccinata cu cel puțin o doza 45% din populație (32% din populație a…