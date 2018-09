Țara în care pesta porcină africană a făcut ravagii. În România este de patru ori mai grav Boala a fost depistata in data de 3 august, cand la o mica ferma din Liaoning, oras aflat in provincia indepartata de Nord-Est a Chinei, 47 din 383 de porci au murit. De acolo, virusul s-a raspandit in alte cinci provincii: Anhui, Henan, Heilongjiang, Jiangsu si Zhejiang. Autoritatile au intensificat inspectiile, au inchis cateva piete de animale vii, au oprit transportul de porci din zonele afectate si au sacrificat aproape 40.000 de porci pana in prezent. mai multe, pe capital.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- In China, circa 40.000 de porci au fost sacrificati, in prima luna de la depistarea unui focar de pesta porcina africana, in incercarea de a nu raspandi virsul in Asia, scriu The Economist si Reuters. In Romania, numarul este de patru ori mai mare, in opt luni.Situatia poate provoca diverse efecte.

- Pesta porcina africana a devenit, recent, printre cele mai discutate subiecte in spațiul public, in Romania. Despre posibilitatea contaminarii cu pesta porcina se vorbește insa de un an și jumatate. Boala deosebit de grava in randul animalelor ar putea duce, intr-un final, la dispariția porcilor. Pesta…

- Proprietarul porcilor a observat ca animalele dadeau semne de boala si a anuntat autoritatile veterinare, care au prelevat probe, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului pestei porcine africane. Cei cinci porci aflati in gospodaria barbatului au fost eutanasiati, iar proprietarul…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Botosani a solicitat, joi, Inspectoratului de Politie Judetean sa instituie filtre la intrarile in judet pentru a preveni aparitia unor focare de pesta porcina africana. Directorul DSVSA Botosani, Minodora Vasiliu, a declarat,…

- Stare de alerta in judetul Galati. Autoritatile sanitar-veterinare au descoperit un focar de pesta porcina in comuna Suceveni. Peste 20 de porci au fost ucisi, iar in zona s-au luat masuri de dezinfectie pentru a limita raspandirea virusului.

- Autoritatile din judetul Ialomita au confirmat primele focare de pesta porcina africana, care au izbucnit in comuna Giurgeni, in doua gospodarii. Prin urmare, s a dispus ca toti porcii de pe raza localitatii sa fie sacrificati, pentru ca boala sa nu se extinda. Proprietarii animalelor vor fi despagubiti.…

- Prefectura Tulcea a mobilizat autoritațile din județ, MAI, DSVSA și Directia Agricola, pentru impiedicarea extinderii focarului de pesta porcina africana cu care se confrunta in ultima perioada. In acelaii timp se fac demersuri pentru despagubirea tuturor persoanelor fizice și juridice, inclusiv o ferma…

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.