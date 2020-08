Țara în care masca este purtată de 95% din populație dovedește prin cifre cât de eficientă este măsura Pana la gasirea unui vaccin sau aparitia unui tratament eficient, distantarea fizica si folosirea mastilor sunt singurele arme ale omenirii in lupta cu pandemia. Potrivit CNN, Singapore e o tara-model, in ceea ce priveste respectarea normelor gandite, in lupta cu noul coronavirus. Aici, 95% din oameni folosesc masca asa cum trebuie, acoperindu-si, integral, gura si […] The post Țara in care masca este purtata de 95% din populație dovedește prin cifre cat de eficienta este masura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul…

- Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea “nicio problema” sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca “la un moment dat” coronavirusul “va disparea”, scrie AFP, conform Agerpres.ro. “Nu as avea nicio problema.…

- Adrian Ionel, cercetat și plasat sub control judiciar de DNA pentru acuzații de mita in legatura cu achizițiile Unifarm din timpul starii de urgența, nu a contestat in instanța masura procurorilor, scrie presacurata.ro. Avocatul fostului director Unifarm, Alexandru Morarescu, susține ca decizia de a…

- S-a aflat de ce Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ministrul Nelu Tataru, astfel…

- Fostul ministru al sanatații in guvernarea Ponta, Nicolae Banicioiu, anunța ca cel puțin cinci milioane de pacienți cronici, aflați in evidențele sistemului de sanatate, au fost ignorați de medici, in timpul starii de urgența. Internarile in spitalele din Romania au fost interzise, iar medicii au preluat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul, insa in felul acesta evita sa se infecteze cu noul coronavirus, riscul…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, explica unde și cum ar trebui folosita masca de protecție, dar și care este problema purtarii manușilor. „Masca nu este recomandat sa fie folosita pe strada. Sigur, o folosim pe strada daca gasim o zona aglomerata. Dar altfel, masca,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca oamenii care nu vor purta masca in spațiile inchise vor fi amendați. Cuantumul amenzilor va fi stabilit de catre Ministerul de Interne. Tataru, invitat la TVR, a dat exemplu pasagerii unui autoturism, care se afla la mai puțin de 1 metru distanța in interiorul…