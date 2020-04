Stiri pe aceeasi tema

- Brazilanul Eric de Oliviera (34 de ani), cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, a povestit cum decurge o zi in izolarea provocata de coronavirus. Fotbalistul celor de la FC Voluntari are inca puterea sa glumeasca. „E foarte grea situația, mai ales pentru cei care au copii acasa. Trebuie sa…

- Adrian Pitian, jucator la Chindia Targoviste, a declarat ca ar putea fi purtator de coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un prieten depistat pozitiv. Fotbalistul a facut declaratia la finalul meciului cu Sepsi, din play-out-ul Ligii 1, potrivit Mediafax.Jucatorii Chindiei Targoviste…

- Momente grele pentru Gabi Tamaș. Fundașul Astrei a aflat ca tatal lui, care se lupta de ceva vreme cu o grava afecțiune la ficat, a murit. Vestea cumplita a primit-o chiar inainte de a intra pe teren, pentru meciul cu CFR Cluj, din play-off-ul Ligii 1.

- Fotbalistul echipei Dinamo, Ioan Filip, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa-si ia toate masurile in play-out-ul Ligii I ca sa nu aiba grija retrogradarii in divizia secunda. "Sa zicem ca e mai interesant acum play-out-ul pentru ca e si Viitorul in play-out. E o lupta…

- Atacantul Moussa Marega, in varsta de 28 de ani, a parasit terenul in minutul 71 al meciului castigat de FC Porto in deplasare in fata echipei Vitoria Guimaraes, scor 2-1, el fiind afectat de manifestarile rasiste ale publicului, relateaza presa internationala potrivit news.ro.Marega a inscris…

- Liderul surpriza din campionatul de fotbal al Germaniei a dat lovitura si l-a tranferat pe Dani Olmo. Mijlocasul spaniol a fost dorit de AC Milan si FC Barcelona, dar a ales sa joace la gruparea din Bundesliga.

- Franța a fost eliminata din cursa pentru medalii la Campionatul European de Handbal Masculin dupa numai patru zile. Cei supranumiți „Experții” au pierdut și al doilea joc in cadrul Grupei D, 26-28 cu Portugalia, potrivit Mediafax.In primul meci, selecționata lui Didier Dinart a cedat incredibil…

- FC Porto a invins-o pe Sporting Lisabona in deplasare, dupa o pauza de 11 ani. "Dragonii" au castigat derby-ul disputat pe Estadio Jose Alvalade din cadrul etapei 15-a a campionatului Portugaliei, scor 2-1. Atacantul francez, Moussa Marega, a deschis scorul deja in minutul 6.