Un nou canal de stiri non-stop, GB News, va fi lansat la 13 iunie in Marea Britanie cu ambitia de a concura cu cei doi grei din sector, Sky News si BBC News, a anuntat miercuri acest post de televiziune pe contul sau de Twitter, relateaza France Presse. Canalul, care isi va incepe programele la ora 20.00 (19.00 GMT) cu o emisiune speciala, va fi prezidat de un „dezertor” de la BBC, Andrew Neil, in varsta de 72 de ani, un star al jurnalismului din Marea Britanie. De asemenea, el va gazdui seara un program de informare si interviuri. GB News are ca principal investitor grupul american Discovery.…