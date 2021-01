Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de pandemia Covid-19, economia ceha se bucura de o crestere economica mai mare decat majoritatea statelor din Uniunea Europeana, datorita politicilor economice solide, deschiderii fata de investitiile straine directe si lanturilor valorice globale care au contribuit la ridicarea productivitatii,…

- Deficitul bugetar dupa primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul dupa primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adica 7% din PIB. Din aceasta suma, 40,74…

- Romania va primi, in zilele urmatoare, o prima transa in valoare de 3 miliarde de euro din imprumutul acordat de Comisia Europeana in cadrul instrumentului SURE, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Valoarea totala a imprumutului solicitat de partea romana este de 4,1…

- Premierul miliardar din Cehia aplica cea mai mare reducere de impozit pe venit din istoria moderna a țarii, pentru a impulsiona consumul și revenirea economiei Cehia va reduce impozitul pe venit anul viitor, o masura care potrivit Guvernului de la Praga ar urma sa ajuta economia sa isi revina din recesiunea…

- "Romania sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere", a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Acesta este de parere ca tara noastra trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa…

- ​Microsoft a înregistrat cel mai profitabil trimestru din istoria sa, într-un context cu totul special în care oamenii au stat mai mult în fața ecranului pe aplicații de conferințe, dar și pe jocuri. Veniturile serviciului de cloud-computing Azure, care a contribuit mult în…

- Mai mult de jumatate din deficitul inregistrat in primele noua luni ale anului, respectiv 37,12 miliarde de lei (3,51% din PIB), reprezinta sumele lasate in mediul economic prin facilitati fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza…