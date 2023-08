Stiri pe aceeasi tema

- Totul din cauza salarizarii și a deficitului de personal.Și cadrele medicale ies din nou in strada in aceasta saptamana și sunt la un pas de declanșarea grevei generale la finalul lunii. Iar daca nu era de ajuns, aflați ca și bolnavii de cancer ies in strada!Pacienții acuza Ministerul Sanatații ca incalca…

- Totul din cauza salarizarii și a deficitului de personal.Și cadrele medicale ies din nou in strada in aceasta saptamana și sunt la un pas de declanșarea grevei generale la finalul lunii. Iar daca nu era de ajuns, aflați ca și bolnavii de cancer ies in strada!Pacienții acuza Ministerul Sanatații ca incalca…

- Starul pop Madonna, in varsta de 64 de ani, si-a amanat turneul din America de Nord si Europa prilejuit de implinirea a patru decenii de cariera, ea ajungand la terapie intensiva din cauza unei infectii bacteriene grave, a anuntat impresarul sau, Guy Oseary.“Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat…

- Angajații din Sanatate primesc bani in plus, de la 1 august: Se reiau angajarile in sistemul public Angajații din Sanatate primesc bani in plus, de la 1 august: Se reiau angajarile in sistemul public Reprezentantii Sanitas au obtinut miercuri, 28 iunie, cresteri de venit pentru toate categoriile de…

- Sondaj Signal iDuna Signal iDuna Asigurare Reasigurare, numarul 1 in asigurarile de sanatate din Romania potrivit celui mai recent raport al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), anunța rezultatele sondajelor de opinie desfașurate in perioadele 26 octombrie – 19 decembrie 2022 și 27 martie –…

- Casa Județeana de Pensii Salaj informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii, ca la casieria instituției exista posibilitatea serviciilor de plata prin intermediul terminalelor POS, pentru incasarea prestațiilor de asigurari sociale, prestațiilor de legi cu caracter special, contribuțiilor…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor de concurența de catre Sony Interactive Entertainment Europe Limited și subsidiarele sale, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited și Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited – denumite…

- Casa de Asigurari de Sanatate a Județului (CJAS) Buzau anunța furnizorii de servicii medicale in asistența medicala primara ca in perioada 24-31 mai, la nivelul instituției are loc o noua sesiune de contractare a serviciilor medicale decontate din bugetul FUNASS, oferite populației. „In vederea…