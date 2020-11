Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole intentioneaza sa faca un nou efort pentru a-i incuraja pe angajati sa iasa la pensie mai tarziu, dupa ce Guvernul de la Madrid a ajuns la concluzia ca o reforma anterioara a sistemului de pensii a avut un impact limitat pana acum, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Spania…

- Tesla Inc a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului american de vehicule electrice, transmite Reuters. In prezent, pretul pentru Model S in Germania se situeaza la 81.990 euro (97.699,28 dolari), comparativ…

- Autoritatile spaniole au aprobat prima testare clinica pe 190 de voluntari a unui vaccin aflat in faza 2 de studiu. Cercetarea vaccinului Ad26.COV2-S este realizata de compania Janssen, care apartine Johnson & Jonhson.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea…