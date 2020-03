Țara care ștampilează oamenii infectați cu COVID19 De la inceputul saptamanii, in Mumbai au inceput sa fie ștampilate pe maini persoanele care sunt suspecte de Covid-19. “Carantina acasa” este semnul distinctiv, care poate fi observat pe mainile lor, noteaza Indian Express, potrivit mediafax.ro. „Cei care trebuie sa stea in carantina, dar nu vor sa fie inchiși la spital sau hoteluri și vor sa mearga acasa, trebuie sa aiba simțul raspunderii. Nu trebui sa cutreiere liberi pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

